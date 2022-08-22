طقس الخليج.. أمطار بالسعودية صحو بالإمارات حار ورطب فى الكويت والبحرين

طقس السعودية

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022، فى السطور التالية:-

قال مركز الأرصاد الجوية السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. كما تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيا الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:19 المد الثاني عند الساعة **:** الجزر الأول عند الساعة**:** الجزر الثاني عند الساعة 05:32 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 المد الثاني عند الساعة **:** الجزر الاول عند الساعة 13:13 الجزر الثاني عند الساعة 01:06 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 34 60 15 دبي 45 32 65 25 الشارقة 44 32 60 20 عجمان 43 32 65 30 أم القيوين 43 32 60 30 رأس الخيمة 42 31 60 25 الفجيرة 37 33 85 45 العين 46 34 45 15 ليوا 47 33 60 15 الرويس 42 34 75 30 السلع 43 33 70 30 دلما 38 30 75 25 طنب الكبرى37 31 80 30 طنب الصغرى 37 31 80 30 أبو موسى 38 32 85 50

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلا فهو حار إلى مائل للحرارة و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على المناطق الساحلية و تظهر بعض السحب المتفرقة.. درجة الحرارة الصغرى: 33 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين حار ورطب احياناً .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية وتصل من 10 إلى 15 عقدة احياناً، وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 31 م، والرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%