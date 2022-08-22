ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1662) قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات (600 طن "أرز شعير") ، وكذا (459) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (5 أطنان أسمنت – 90,580 طن "مكرونة - دقيق أبيض – أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام – مسلى – أعلاف – أسمدة زراعية" – 241 عبوة سجائر).

كما تم ضبط (734) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (26 قضية دقيق مدعم "تصرف"- 112 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 184 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 66 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج – 280 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (13٫600 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا ضبط (40) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5,275 طن دقيق بلدى مدعم - 16,450 طن "سكر تموينى، أسمدة مدعمة" – 33867 لتر مواد بترولية – 590 أسطوانة بوتاجاز – 130 بطاقة ذكية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (730٫905 طن - 241 عبوة سجائر - 33867 لتر مواد بترولية - 590 إسطوانة بوتاجاز – 130 بطاقة ذكية) .. كان أبرزها ضبط (600 طن أرز شعير) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة للحاصلات الزراعية) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط (25 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية، وضبط (13,86 طن "سكر حر – مكرونة – زيت طعام – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (13 طن "سكر تموينى – زيت تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر .

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة القاهرة لتصرفه فى كمية قدرها (6,05 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (8,5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وضبط (2 طن "مقطعات دواجن – 600 عبوة مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية وضبط (1,62 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل , وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (14 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (52,2 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض – صودا كاوية") منتج نهائى و مستلزمات إنتاج بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية وضبط (7,5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وفى مجال رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. تم ضبط (47) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (378802) عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع .

كما تم ضبط (11) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (132٫300) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (120 قطعة "14 قطعة صوتية – 48 قطعة ضوئية – 58 ملصقا").