ضبط مصنع غير مرخص بالقاهرة لتصنيع الملابس الجاهزة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (المسئول عن مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وتصنيع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة من خامات "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، مستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (1600 قطعة ملابس جاهزة "أنواع مختلفة" معدة للبيع "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.