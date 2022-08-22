اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:07 م
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ضبط سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالإسماعيلية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:55 م
ضبط سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالإسماعيلية جانب من الحملة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الاثنين  حملة تموينية، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية استهدفت عددًا من المحال و المخابز.
 
و قد أسفرت الحملة عن تحرير 51 محضرًا، منها 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 20 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، محضر واحد سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، و محضرين سلع مجهولة المصدر، و محضر إدارة بدون ترخيص. 
 
و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحريرمحضرين  إنتاج خبز ناقص الوزن، و عدد محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 6محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 3محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز .
 
كما تم ضبط 1500 صندوق حلوى و مياه غازية منتهية الصلاحية، و 600 كيلو لحوم حواوشي و دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 11طن أسمدة مجهولة المصدر، و 6 طن مواد غذائية بلا فواتير.
 
و أكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل بالأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.
 
يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و منع التلاعب بالأسعار.
 
الحملة (1)
الحملة (1)

الحملة (2)
الحملة (2)

الحملة (3)
الحملة (3)

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 


الاسماعيلية

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