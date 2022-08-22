ضبط سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الاثنين حملة تموينية، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية استهدفت عددًا من المحال و المخابز.

و قد أسفرت الحملة عن تحرير 51 محضرًا، منها 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 20 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، محضر واحد سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، و محضرين سلع مجهولة المصدر، و محضر إدارة بدون ترخيص.

و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحريرمحضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و عدد محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 6محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 3محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز .

كما تم ضبط 1500 صندوق حلوى و مياه غازية منتهية الصلاحية، و 600 كيلو لحوم حواوشي و دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 11طن أسمدة مجهولة المصدر، و 6 طن مواد غذائية بلا فواتير.

و أكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي لضبط العمل بالأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و منع التلاعب بالأسعار.