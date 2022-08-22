ضبط المتهم بالشروع فى سرقة أحد العاملين بصيدلية بكرداسة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالشروع فى سرقة أحد العاملين فى صيدلية بالإكراه، بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد شروع أحد الأشخاص فى سرقة أحد العاملين بصيدلية فى كرداسة، وتبين من خلال التحريات أن المتهم هدد المجنى عليه محاولا سرقته بالإكراه، وتهديده بسلاح أبيض.

وعقب فحص كاميرات المراقبة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.