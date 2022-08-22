صرف زيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين أول سبتمبر.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، لصرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية إعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وسيتم زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه و300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية.

وسيتم صرف السلع من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى الجمهورية وبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة و2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة وكيلو ارز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

وشمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، وأن من حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى( سمنة) ودقيق معبأ ؛وطحينة بيضاء وتونه ، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وتتضمن منظومة الصرف ، عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، ومن حق المواطن في صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات فى الشهر من المنفذ التموينى.