صاعقة تقتل عداء وتصيب آخر فى سباق "القمم الستة" باليونان

كتبت شيماء عبد المنعم

ذكرت الشرطة ودائرة الإطفاء اليونانية أن صاعقة برق ضربت، عداءين خلال سباق ليلى فوق جبل يونانى، ما أدى إلى مصرع واحد منهما وإصابة آخر بجروح خطيرة، وحسب ما نشر موقع "مترو" كان الرجلان يشاركان فى سباق "القمم الستة"، الذى يمر عبر أعلى 6 قمم فى جبل فالاكرو فى شمال اليونان، عندما ضرب البرق مجموعة من العدائين فى الساعة 4 صباحا على ارتفاع 1340 مترا، وفقا لما صرح به رجل شرطة.

وتوجه فريقان من فرق إنقاذ خدمات الإطفاء من بلدة دراما القريبة إلى الجبل ليعثروا على عداء، 55 عاما، ميتا بالفعل والآخر، 56 عاما، مصابا بجروح خطيرة، ونقل العداء المصاب جوا إلى مستشفى فى مدينة كافالا، حيث قالت السلطات إنه حالته حرجة.



الصاعقة

وبدأ السباق البالغ طوله 35.7 كيلومتر فى الساعة 7 مساء يوم السبت فى قرية بيرجوي، على ارتفاع 630 مترا فوق منحدرات الجبل البالغ ارتفاعه 2232 مترا، ويبلغ ارتفاع أعلى 6 قمم جبلية فى فالاكرو فى اليونان 2000 مترا، ويمتد الجبل إلى بلغاريا.

ووفقا لتقارير، فقد كان الطقس جيدا عندما بدأ السباق، غير أن الأمطار الغزيرة أخذت تهطل أثناء الليل وأصبح الممر موحلا، وعندما ضرب البرق، كان العديد من المتسابقين الـ 55 المشاركين قد وصلوا إلى خط النهاية فى كوخ جبلى أعلى منتجع فالاكرو للتزلج. وكان لدى العدائين 12 ساعة لإكمال السباق.

ويعد السباق واحدا من 5 سباقات، وثانى أقصر هذه السباقات، ينظمه نادى نيرفوكوبى لمشى المسافات طويلة وتسلق الجبال منذ عام 2018، يبلغ طول أطول 3 سباقات - 269 و103 و46 كيلومترا ومعتمدة من قبل الرابطة الدولية للركض فى سويسرا.