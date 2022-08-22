صادرات مصر من البطاطس ترتفع لـ52 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من البطاطس ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية منها نحو 52.2 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو 22.3 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 29.9 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 134%.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات البطاطس المصرية جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر خلال تلك الفترة، والتي تضمنت صادرات مصر من منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 726.4 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 504 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 222.4 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت 44.1%.

وشملت القائمة صادرات مصر من الأسمدة حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193.9 مليون دولار، بينما كانت 144.8 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 49.1 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 33.9%.

وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية وبلغت نحو 4 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.39 مليار دولار في شهر مايو عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 18.3%، بفضل ارتفاع صادرات مصر من بعض السلع منها اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 147.3 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 116.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 30.7 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 26.3%.

وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 35.8٪، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.