"شباب القليوبية" تواصل مبادرة "بلدنا أحلى" من مراكز شباب الخانكة لتطوير القرى

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "بلدنا أحلى"، والتي تنفذها إدارة الشباب بالمديرية، وذلك من خلال 100 مركز شباب على مستوى المحافظة، طبقا لجدول للتنفيذ خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تهدف المبادرة إلى تجميل ونظافة مداخل القري والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتي تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، وزراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى المبادرة.

وتابعت، أنه تم التنفيذ اليوم من مراكز شباب الخانكة وهى "الخصوص - مدينة الخانكة"، من خارج أسوار مراكز الشباب، حيث تجميل القرى، وعمل بعض الدهانات لأعمدة الإنارة، وتشجير ودهانات للأسوار، والتخلص من بعض المخلفات بمدخل القرى، على أن تنفذ المبادرة بمراكز الإدارة تبعا.

وتمثل المبادرة تحقيقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، على أن مراكز الشباب تقدم وتدعم جميع الخدمات المجتمعية من خارج أسوار المراكز، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لإخراج جيل متعاون ينتمى بكيانه لأرض الوطن الحبيب .



دهان الأسوار



جانب من المبادرة



جانب من الحملة