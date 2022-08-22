سيدات "مستورة" يوجهن الشكر للرئيس السيسى على دعمهن من داخل فعاليات معرض ديارنا

كتب: مدحت وهبة

وجهت المستفيدات من مبادرة مستورة من داخل فعاليات معرض ديارنا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده وتوجيهاته المستمرة للجميع بضرورة دعم المرأة والعمل على تذليل العقبات أمامها لتحقيق خطة تمكينها فى كافة المجال بهدف تغيير الأوضاع المعيشية و تحسين جودة الحياة وتوفيرحياة كريمة للمرأة .

وتعتبر مبادرة مستورة التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر" أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية بهدف إحداث نقلة فى حياة المرأة المصرية والأسرة بشكل عام لتحويلهم من شريحة المستحقين للدعم، لينضموا إلى الفئات المنتجة أصحاب الدخول المستقرة، ويستهدف تمويل مستورة تأسيس مشروعات متناهية الصغر، تتراوح قيمتها بين 4 آلاف و50 ألف جنيه، ويتم منح التمويل فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما، مما يسهم فى توفير عائد للمرأة لتحسين ظروف معيشتها والإنفاق على أسرتها.

وأفاد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك بأن أى سيدة او فتاة لديها فكرة مشروع تريد أن تحسن دخلها و تنمية موارد أسرتها تستطيع الحصول على التمويل من خلال التقديم فى اى فرع من فروع البنك بالفكرة التى لديها، ويتم تمويل المشروع بصورة عينية، ويتم المتابعة معها وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية وليس فقط التمويل .

ورصد البنك بعض من النماذج المستفاده من هذه المبادره والمشتركة فى معرض ديارنا بالعلمين حيث روى قصص نجاحهن فى خروج مشروعاتهن للنور، بعد حصولهن عى تمويل مستورة.

تقول : عزيزة عبدالحميد محمد على من جزيرة شندويل محافظة سوهاج انها فور علمها بمبادرة مستورة تقدمت إلى البنك وقدمت المستندات المطلوبة واخذت التمويل وكبرت المشروع واستطاعت تشغيل عدد كبير من الفتيات وعن طبيعة عملها و اوضحت انها تقوم بتطريز الملابس وان التمويل الذى قدمه البنك للسيدات سندنى أنا وبنتى واسمه على مسمى"

امل منصور من محافظة الوادى الجديد تروى قصتها التى قادتها إلى إنشاء مشروع صغير حيث تقوم بالنحت فى الخشب الرملى وخشب النخل لعمل بيوت ومجسمات وتحف وانها عملت بمبادرة مستورة فاتجهت إلى البنك لتوسيع المشروع وقدمت الشكر لسيادة الرئيس على هذه المبادرة التى كانت السبب فى تحسّن أوضاعها المادية بشكل كبير وتوسّعت فى شراء الخامات وبالتالى زيادة دخلها .

هبه عاصم محمد النقيب اوضحت انها تقوم بتصنيع وتنسيق الزهور وصناعة الفازات بالخذف والصينى والزجاج وانها وسمعت عن تمويل مستورة الذى يموله البنك مع صندوق تحيا مصر،قائلة عمرى ما اتخيلت أن الموضوع هيمشى معايا بالسهولة دى، والإجراءات كانت سهلة وبشكر كل القائمين على المشروع على مساعدتنا بعد اخذ التمويل فى التسويق والاشتراك فى المعرض.