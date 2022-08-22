زى النهارده.. الاستئناف تحدد جلسة محاكمة المتهمين في أحداث عنف العياط

كتب إيهاب المهندس

زي النهاردة من 6 سنوات، محكمة استئناف القاهرة، تحدد أولى جلسات محاكمة 10 متهمين، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.