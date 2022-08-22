وقال أحد محامى أودينجا - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، الاثنين، إن الالتماس إلى المحكمة العليا تم تقديمه عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يسلم أودينجا نسخا مطبوعة من الالتماس قريبا، وسيكون أمام المحكمة 14 يوما لإصدار حكم بهذا الشأن.

وأُعلن - فى وقت سابق - فوز نائب الرئيس الكينى ويليام روتو فى الانتخابات السلمية التى تحولت إلى فوضوية في الدقائق الأخيرة التي سبقت الإعلان عندما انقسمت مفوضية الانتخابات، وقال غالبية رؤساء اللجان إنهم لا يستطيعون دعم النتائج.

ولم يتحدث الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، الذى دعم منافسه السابق وزعيم المعارضة أودينجا ضد نائبه روتو، علنا منذ أن أدلى بصوته، كما أن المتحدثة باسمه لم تقدم أي إجابة عندما تم سؤالها بشأن موعد الإدلاء ببيان.

