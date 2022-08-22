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روسيا.. التحقيق في دعوات سفير أوكرانيا لقتل الروس

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:20 م
روسيا.. التحقيق في دعوات سفير أوكرانيا لقتل الروس اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإعطاء تقييم قانوني لتصريحات منسوبة للسفير الأوكراني في كازاخستان، بيوتر فروبليفسكي، تمت فيها الدعوة علانية إلى قتل الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية إنه تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيه سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي، إن النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس.

وكلف لجنة التحقيق الروسية ، محققي الجهاز المركزي، في إطار القضايا الجنائية التي تم فتحها، بتقديم تقييم قانوني لأقوال رجل دعا علانية إلى قتل الروس.

 


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