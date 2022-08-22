وأكد اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته - أن على العالم أن يفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل هموم الشعب الفلسطيني حيثما نزل وحل، وهو لا يجامل في شرح معاناة الشعب.

وقال "إن ماكينة الدعاية الصهيونية الإسرائيلية لم يرق لها وضوح الرئيس الفلسطيني وشرحه لما لحق بشعبه، فشنت حربا إعلامية شعواء عليه"، مشددا على أن الفلسطينيين يدينون هذه الحرب ويستنكرونها.

من ناحية أخرى، أكد أن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة.

وأشار اشتية إلى أن "هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجهت أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه لسلطة النقد الفلسطينية".