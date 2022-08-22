رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 17 لذوي الإعاقة بمركز نور البصيرة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة 17 من الطلاب ذوي الإعاقة بمركز نور البصيرة وعددهم 17 طالب وطالبة عدد من الكليات المختلفة، وتكريم 25 من مترجمي لغة الإشارة الذين تولوا الترجمة للغة الإشارة للطلاب الصم بكلية التربية النوعية، وذلك بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، الدكتورة لمياء أبو زيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أميرة الطاهر مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس و قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.



وألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها الخريجين وذويهم، معرباً عن سعادته بوجوده بينهم، متمنياً إستمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، خاصة أن ذوي الهمم هم شركاء في الوطن إضافة إلى كونهم أشخاص متميزين ويجب التعامل معهم بما يليق بهم ، موجهاً تحية وشكر للدكتور عماد الصوينع مدير المركز وكل منتسبيه على جهودهم المبذولة تجاه الطلاب، وجميع من شارك في دعم ومساندة أبنائنا القادرون باختلاف ليتمموا طريقهم للنجاح.



ومن جانبه، وجه الصوينع شكره لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود لطلاب مركز نور البصيرة، وأيضاً لمترجمي ومترجمات لغة الإشارة بكلية التربية النوعية لما بذلوه من جهود متميزة مع الطلاب الصم طوال فترة العام الدراسي، لافتاً إلى أن هذا اليوم يمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجة عالية من الطموح والإرادة من أجل الوصول لأهدافهم، مناشداً كافة المسئولين بدمجهم في المجتمع وضمان كافة حقوقهم مثل أقرانهم من الأسوياء،.



وفي نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بتقديم شهادات التكريم للطلاب من ذوي الإعاقة، وايضاً مترجمي لغة الإشارة من مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس والإدارات بالمديرية.





الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (1)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (2)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (3)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (4)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (5)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (6)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (7)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (8)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (9)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (10)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (11)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (12)



الطلاب المركرمين بمركز نور البصيرة (13)



القاعة الزجاجية مكان تكريم الطلاب بمركز نور البصيرة (1)



القاعة الزجاجية مكان تكريم الطلاب بمركز نور البصيرة (2)



جانب من الحضور بالتكريم (1)



جانب من الحضور بالتكريم (2)



جانب من الحضور بالتكريم (3)



جانب من الحضور بالتكريم (4)



رئيس جامعة سوهاج بالتكريم



