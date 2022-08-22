رئيس جامعة الأقصر يستقبل مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، الدكتورة أمل عبد الواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، لبحث سير أعمال إنشاء مركز التطوير المهني بكلية الألسن.

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، إن الاجتماع تناول بحث مستجدات إنشاء مركز التطوير المهني بكلية الألسن، والمختص بالتخطيط الوظيفي للطلاب وتنمية مهاراتهم في تخطيط مسارهم المهني، وإعدادهم مهارياً لخوض غمار سوق العمل، والتنسيق مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية لهم، وكذلك الوصول إلى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وتحسين إنتاجيتهم.

وأشار رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، إلى أن إنشاء المركز تم وفقا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية الذي اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فيما أعلن الدكتور أيمن قدري، مدير مكتب التايكو بجامعة الأقصر، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لمنح مبادرة جامعة الأقصر- الإعلان الأول، لدعم البحوث، لأعضاء هيئة التدريس، "المدرسين الأساتذة المساعدين"، بالجامعة بقيمة مائتي ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 1 أكتوبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور أيمن قدري، فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف تقديم منح لدعم مشروعات بحثية ودعم الحلول المبتكرة، لشباب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم أبحاث على أن تدور حول إحدى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، (SDGs)، ضمن خطة الدولة 2030، والتي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأشار مدير مكتب التايكو، إلى أن تلك المنح تحت إشراف وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثي في جامعة الاقصر، وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوى البحثي لأعضاء هيئة التدريس وإكسابهم الخبرات المختلفة.