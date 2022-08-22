رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إجتماعًا لصندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور أعضاء الصندوق، حيث عقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمال سيد أمين عام الجامعة، وأحمد الفاضل مدير الصندوق، ونخبة من أعضاء الصندوق.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن إدارة الجامعة لاتألوا جهداً للارتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الإهتمام بتوفير كافة أنواع الدعم الطبي والمادي لأعضاء الوحدة بشكل خاص، من خلال تقديم التيسيرات العلاجية اللازمة لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وذلك تفعيلاً للدور الخدمي والاجتماعي الذي تؤديه الجامعة تجاه منسوبيها.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن الإجتماع تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بهدف التوصل إلى قرارت بشأنها، ومناقشة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، والخاصة بالعمليات والأشعات والتحاليل والأدوية التي تم صرفها الفترة السابقة لعلاجهم ولعلاج ذويهم.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور أيمن قدري، مدير مكتب التايكو بجامعة الأقصر، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لمنح مبادرة جامعة الأقصر- الإعلان الأول، لدعم البحوث، لأعضاء هيئة التدريس، "المدرسين والأساتذة المساعدين"، بالجامعة بقيمة مائتي ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 1 أكتوبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور أيمن قدري، فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف تقديم منح لدعم مشروعات بحثية ودعم الحلول المبتكرة، لشباب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم أبحاث على أن تدور حول إحدى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، (SDGs)، ضمن خطة الدولة 2030، والتي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.



رئيس جامعة الأقصر خلال إجتماع صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس



رئيس جامعة الأقصر يترأس إجتماع صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس



فعاليات إجتماع صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس







