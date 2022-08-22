رئيس جامعة الأقصر يبحث مع هيئة التدريس استعدادات كلية الطب للعام الدراسي الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

اجتمع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب لبحث التحضير لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد إدراج الكلية لأول مرة في التنسيق الإلكتروني هذا العام.

وناقش رئيس الجامعة، خلال الإجتماع، استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من ضمان جاهزية القاعات التدريسية والمعامل، وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلبها عملية استقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل الكلية، والوقوف على الاحتياجات الإدارية واللوجستية التي تحتاجها الكلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

وشدد الدكتور حمدى حسين، على ضرورة التواجد اليومي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بالكلية، بداية من مطلع الشهر المقبل، لتنفيذ التكليفات والتعليمات الخاصة بالاستعداد للعملية التعليمية، موجها ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من الاستعدادات في الوقت المناسب.

يشار إلى أن لجنة المتابعة بلجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات قد زارت الكلية الأسبوع الماضي، لبحث مدى استعدادات الكلية لبدء الدراسة للعام الجامعي 2022-2023، والتي تكللت بالموافقة على البدء بعد مطالعة كشوفات كوادر الهيكل الإداري وضم الكلية مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعلى قدر عال من الكفاءة، ويتكون مبنى كلية الطب الجديد من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاثة مدرجات بطاقة استيعابية لعدد 450 طالبًا، وهو مصمم وفقًا للهوية البصرية لمحافظة الأقصر، ويشتمل على معامل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 250 جهازا، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق فى وقت سابق على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة، وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه تم بمدينة طيبة وضع حجر الأساس ل 100 فدان بمدينة طيبة لمشروع إنشاء جامعة الأقصر ووضع حجر أساس 5 فدان لمقر المستشفى الجامعى بمدينة طيبة.



رئيس جامعة الأقصر يناقش مع هيئة التدريس ومعاونيهم استعدادات كلية الطب



مناقشة استعدادات كلية الطب للعام الدراسي الجديد



بحث استعدادات كلية الطب للعام الدراسي الجديد



