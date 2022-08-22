رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مشروعات مطار لبنان والموانئ البحرية

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المشروعات التي تم تنفيذها بمطار لبنان والموانئ البحرية بين بيروت وطرابلس وذلك خلال اجتماعه اليوم بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.



وقال حمية ،عقب اللقاء، إنه استعرض المشاريع التي نفذت في المطار والموانئ البحرية، ورؤية وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة ميناء بيروت لكيفية إعادة إعماره.



وأضاف أنه عرض ما حققته الموانئ البحرية والمطار من إيرادات للخزينة العامة، مشيرا إلى أن أحد المرافق العامة لوزارة الأشغال العامة والنقل حقق في شهر ايرادات توازي تلك التي تحققت طيلة العام الماضي.