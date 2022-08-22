اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:43 م
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رئيس الإنجيلية يفتتح لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار بحضور وزير الأوقاف

الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:02 م
رئيس الإنجيلية يفتتح لقاء التسامح ومواجهة العنف لمنتدى الحوار بحضور وزير الأوقاف القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية
كتب ــ محمد أحمد طنطاوى

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افتتحت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية منتدى حوار الثقافات، تحت عنوان "التسامح ومواجهة العنف: من المبدأ إلي التطبيق"، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمشاركة نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من مختلف المجالات؛ علماء الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني.
 
ويناقش المؤتمر في جلساته عددًا من القضايا الهامة حول التسامح ومواجهة العنف، وقيمة التسامح كمنهج حياتي، والجوانب الاجتماعية والثقافية للعنف، وآليات نشر ثقافة التسامح ومواجهة العنف، ودور الإعلام في تشكيل الوعي الاجتماعي، ودور الثقافة في بناء الشخصية، وأهمية الشباب وبناء الوعي.
 
 

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