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خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. اعرفها

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:00 ص
خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. اعرفها وحدة مرور - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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​​​​​تستلزم عملية استخراج بدل فاقد رخصة المركبة ببوابة مرور مصر لقائدي السيارات، مجموعة من المعايير، والإجراءات التي يتم من خلالها الموافقة على استخراج بدل فاقد رخصة السيارة، ومن تلك الخطوات:
 
- تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص.​
 
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.
 
- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.
 
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
 
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
 
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​

بدل فاقد

اخبار الحوادث

ادارة المرور

رخصة السيارة

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