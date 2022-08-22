خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. اعرفها

تستلزم عملية استخراج بدل فاقد رخصة المركبة ببوابة مرور مصر لقائدي السيارات، مجموعة من المعايير، والإجراءات التي يتم من خلالها الموافقة على استخراج بدل فاقد رخصة السيارة، ومن تلك الخطوات:
- تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص.
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".
- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"
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