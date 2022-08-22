خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. اعرفها

كتب: عبد الرحمن سيد

​​​​​تستلزم عملية استخراج بدل فاقد رخصة المركبة ببوابة مرور مصر لقائدي السيارات، مجموعة من المعايير، والإجراءات التي يتم من خلالها الموافقة على استخراج بدل فاقد رخصة السيارة، ومن تلك الخطوات:

- تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص.​

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

- أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​