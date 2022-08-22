ختام أعمال معسكر التدريب لدورة احتضان الابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت أعمال معسكر التدريب الخاص بدورة الاحتضان الأولى لحاضنة جامعة الإسكندرية للابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم PILOT، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وهى حاضنة تكنولوجية متخصصة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتعد الحاضنة الأولى في مصر في مجال دعم التعليم العالي.

حاضر فيها نخبة من كبار المتخصصين في مجال ريادة الأعمال من جامعة الإسكندرية، وجامعة دمنهور، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشركة EdVenture، وشركاء حاضنة PILOT، كما شارك في المعسكر التدريبي أربعون متدربا ومتدربة من مختلف الفئات من أعضاء هيئة التدريس والدارسين من جامعة الإسكندرية ومن وخارجها، وتنوعت المشروعات المقدمة بأفكار كثيرة منها ما يدور حول استخدامات الهولوجرام والواقع الافتراضي، وتمحورت بعضها حول منصات متخصصة وحلول أخرى ركزت على التشبيك مع مجتمعات الأعمال في العملية التعليمية الجامعية، وسوف يعلن قريباً عن الخمس شركات المحتضنة في حاضنة جامعة الإسكندرية والتي تنتهي بعد فترة الاحتضان بتأسيس الشركات



جدير بالذكر أن حاضنة PILOT هي إحدى مشروعات مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد حيث يعمل عليه فريق بحثي وإداري مكون من الدكتورة غادة الخياط -كلية التجارة، والدكتور أحمد يونس- كلية العلوم، والدكتورة ريم حافظ- كلية الآداب، والدكتور محمد سلطان- كلية الزراعة، والدكتورة سارة أسامة- كلية العلوم، والدكتور أحمد إبراهيم- كلية الزراعة، والمهندسة إسلام مناع، والمهندسة إيمان مرعي من مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية.



