حياة كريمة: نمكن المرأة اقتصاديا واجتماعيا لإدارة مشروع متناهى الصغر

قالت بوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تحسن بناء الإنسان المصرى، ويهتم بفكرة توحيد الجهود، لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن محاربة الفقر ليس البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية فقط، ولكن التوعية والثقيف وخلق فرص عمل والتمكين الاقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أنه يتم تمكين المواطن بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وحصلت طفرة فى التمكين الاقتصادى فى مصر بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب عليها.

وأوضحت أن تمكين المرأة المعيلة من أهم محاور مبادرة حياة كريمة، لأن المرأة أساس المجتمع المصرى، وبناء عليه يتم تمكينها اقتصاديا واجتماعيا بدورات تدريبية والتثقيف والتوعية على كافة الأصعدة، وتدريبها على إدارة مشروع فى المنزل، ومنحها مشروع متناهى الصغر، يضمن استدامة دخل ثابت للأسرة، ثم متابعتها بالزيارات المتكررة والاتصالات التليفونية للطمأنينة على سيرها فى طريق نجاح بمشروعها.

وذكرت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، أننا ندرس تجربة الصين، وهونج كونج، والهند، وسنغافورة، فى المشروعات الصغيرة، ونكتشف أهمية هذه المشروعات فى تنمية الإنتاج المحلى والدخل القومى للدولة.

ونوهت عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بسيارات متنقلة لإعطاء دورات تدريبية مهنية، موضحة أنه مساعدة أكثر من ألف أسرة فى أقل من عامين، والحد الأقصى لمنح المشروع 40 ألف جنيه، وفى كافة الفروع تنمية ثروة حيوانية وخياطة ومشاغل، وتربية دواجن، ومحال تجارية ومراكب صيد، ونسبة نجاح المشروعات تخطت 95%.