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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع زراعى بقرية طنسا على مساحة 330 مترا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع زراعى بقرية طنسا على مساحة 330 مترا حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إن قرى مركز ببا تشهد تنفيذ عدد من المجمعات الخدمية والزراعية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

 

وقال مدحت صلاح لليوم السابع، إن قرية طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا تشهد تنفيذ المجمع الزراعى بالقرية ضمن عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى إنشاء المجمع الزراعى بالقرية مساحة 330 م مكون من طابقين، والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 م ووحدة بيطرية على مساحة 150م ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة قرى المحلية وتوابعها.


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