اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:36 م
أكرم القصاص
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حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع حي المنتزه شرق في الإسكندرية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:13 م
حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع حي المنتزه شرق في الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حي المنتزه أول ،شرق الإسكندرية ،برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول ،حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات من بشوارع عمر بن عبدالعزيز وملك حفنى بحرى، واسكندر إبراهيم، وجمال عبد الناصر في حي منتزه أول.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد الشريف على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين،  واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.

وجاءت الحملة استمرار لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

 


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