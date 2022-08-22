حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق وخفض أحمال الكهرباء بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال والتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المنشآت والمحال والمولات التجارية في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.



من جانبها، نفذت الوحدات المحلية لمركزي ملوي والعدوة عدداً من الحملات التفتيشية على مستوى الوحدات القروية والأحياء الرئيسية، للتأكد من تطبيق إجراءات خفض الإضاءة والتشغيل طبقا للمواعيد الصيفية، تم خلالها فصل بعض اعمدة الانارة بالطرق بالتناوب لترشيد الاستهلاك، والمرور على عدد من المحال التجارية للوقوف على مدى الالتزام بمواعيد الإغلاق وخفض الإنارة على واجهاتها بما يسهم في تخفيف أحمال الكهرباء ليلا.



وفى مركز أبو قرقاص، قامت الوحدة المحلية بخفض الانارة بعدد من أعمدة الكهرباء مع استبدال 20 لمبة صوديوم بلمبات ليد بالطريق السياحي بقرية أبو قرقاص البلد، وفي مركز مطاي تم خفض الأحمال الكهربائية ببعض كشافات الإنارة بالطريق الدائري وحتى قرية كوم مطاي بما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.



وفى ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط جهودها في متابعة أعمال الإنارة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والكشافات على الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والأحياء، حيث تم استكمال أعمال الإنارة بقرية العزيمة "4" وصيانة 13 كشاف إنارة بقرية الاعتزاز وتركيب 5 كشافات أخرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم الانارة العامة وتيسير حركة المرور وتقليل وقوع الحوادث.





أعمال الصيانة (1)



أعمال الصيانة (2)



أعمال الصيانة (3)



جانب من أعمال الصيانة (1)



جانب من أعمال الصيانة (2)



جانب من أعمال الصيانة (3)



جانب من الأعمال (1)