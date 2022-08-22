حجز متهم باقتحام صيدلية وتهديد المتواجد فيها بكرداسة على ذمة التحريات

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهم باقتحام صيدلية وتهديد المتواجد فيها بسلاح أبيض في كرداسة بالجيزة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وبدأت النيابة الإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، طلبت النيابة تفريغ كاميرات للمراقبة المتواجدة بموقع الحادث وإعداد تقرير بذلك.

تبين من التحريات الأولية بقيام المتهم بمحاولة اقتحام الصيدلية بغرض سرقتها بمنطقة برك الخيام في منطقة كرداسة بالجيزة .

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس لوك" مقطع فيديو مصور يرصد لحظة اقتحام أحد الأشخاص صيدلية ومحاولة سرقة عامل بالإكراه، وبالفحص تبين أنه تبلغ إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يفيد باقتحام مجهول الصيدلية التي يعمل بها مشهرا في وجهه سلاح أبيض ومحاولة سرقته بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة النقباء مصطفي حجران ومحمد طه من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق