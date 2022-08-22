حبس لص يسرق المجوهرات من السيدات بالجمالية 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مجوهرات من السيدات بدائرة قسم الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن ، نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة حال قيامه ببيع مشغولات ذهبية من متحصلات واقعة سرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالا سيما جرائم السرقة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث مفادها قيام أحد الاشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته بعض المشغولات الذهبية.. وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها لقضاء بعض المستلزمات لها.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمته بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.