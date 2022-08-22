حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج "على خلاف الحقيقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج "على خلاف الحقيقة".

بعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، وتمكنه من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين من بينهم المبلغين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية "على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.





