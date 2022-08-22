وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصل إلى 6 ملايين و453 ألفا و881 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.6 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و41 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ682 ألفا و358 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و368 حالة وفاة.