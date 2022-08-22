جمال وخيام وعودة لحياة الأجداد.. أبرز ملامح مهرجان سباق الهجن بالعلمين.. صور

العلمين - محمد حسين

مشاهد طبيعية جمعت اعتدال الحرارة والنسمات الباردة واصحاب الإبل القادمين من كل محافظات مصر حول مضمار سباقات الهجن بمدينة العلمين على الساحل الشمالى.

ويستعد نحو ألف من ملاك الهجن من كل محافظات مصر لانطلاق فعاليات سباق الهجن على ميدان سباقات الهجن بمدينة العلمين الجديدة غدا الثلاثاء، والمقرر أن تتنافس خلاله أكثر من 900 من الجمال فى 32 شوطا على فترتين صباحية ومسائية.

ورصدت اليوم السابع مشاهد منوعة تظهر إحياء تراث الأجداد من سكان الصحراء، حيث نصبت خياما فيها يعيش من يرافقون الهجن من ملاك ومدربين وعمال، نهارا يستظلون بها مع سطوع حرارة الشمس ، وفجرا وعصرا يتنقلون حولها على ظهورالإبل لتدريبها استعداد للمسابقة.

وتجمع سهرات أهل الإبل جميعهم وهم يتحلقون حول نيران يشعلونها من الحطب لإعداد طعامهم، وحديثهم يجمع قصص الماضى اضافة لتدبير خطط الفوز والتجهيز وتناقل اخبار الهجن المشتركة وماحققته من إنجازات.

وأحيانا تتحول هذه الجلسات لصفقات تجارية لبيع وشراء الهجن وصفقات مع مدربين للترتيب لخطط تدريب جديدة.

وحول خيام الهجانة ينتشر الباعة بعضهم من ابناء قرية سيدى عبد الرحمن التى يقع السباق فى نطاقها واخرين من محافظات مجاورة ، بينهم من يوفر بضائع خاصة بمعيشة الصحراء ، واخرين يوفرون الاطعمة الجاهزة واللحوم والمياه والملابس البدوية وادوات القهوة النحاسية، إضافة لأعلاف الجمال ، ومستلزماتها وادواتها .

وقال الشيخ سلامة أبو الندا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى واحد كبار ملاك الهجن، أن الهجانه جميعهم فى حالة جاهزية لإنطلاق الأشواط لافتا أن أكثر من الف شخص من مختلف القبائل المصرية من عموم محافظات مصر من ملاك الهجن حضروا لمضمار سباقات الهجن بميدان العلمين للمشاركة فى السباق.

وأضاف أنه تم تسجيل 900 جمل ستشارك فى أشواط السباق للتنافس على أول المراكز والحصول على جوائز يقدمها اتحاد الهجن الإماراتى.

وسبق انطلاقة فعاليات السباق تجهيزات فى مضمار السباق تضمنت تزيين المكان بالأعلام ولافتات الترحيب بالضيوف وتجميل مداخل السباق.

وأعلن عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أنه تقرر أن تنطلق فعاليات سباق الهجن غدا الثلاثاء برعاية ودعم اتحاد سباقات الهجن الإماراتى.

وأوضح أن السباق يعد الأقوى من نوعه حيث تشارك فى التنافس على اول الأشواط 900 جمل حضرت من كل محافظات مصر، ومقرر أن يتم توزيعها على 32 شوطا على فترتين صباحية وفيها سيتم انطلاق 20 شوطا ومسائية وتشهد انطلاق 12 شوطا.

وأضاف أن السباق تم التجهيز له طوال الأسبوع الجارى حيث حضرت الهجن منقولة من مناطق سيناء ومطروح وصعيد مصر ومحافظات القناة والوادى الجديد، ووصلت لميدان سباقات الهجن بالعلمين واقام الهجانة بجمالهم فى مخيمات حول مضمار السباق فى انتظار المشاركة.

تابع أن ميدان هجن العلمين يعد من اهم ميادين سباقات الهجن فى مصر، ومسافة مضمار السباق 5 كيلو مترات ببوابات مجهزة وتم اضافة انشاءات جديدة له تضمنت مسارات وطرق ومقصورة رئيسية ومنصة مشاهدة ومناطق خدمات.

واوضح أن السباق المقرر هو الرابع رسميا على ارض ميدان العلمين برعاية اتحاد الهجن الإماراتى منذ انطلاقة السباقات بالعلمين قبل عام.