جامعة الزقازيق تبدأ إجراءات تسليم وتسلم مخرجات المشروعات الابتكارية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق لجنة إدارة دعم التميز بوزارة التعليم العالى بحضور السادة أعضاء اللجنة الدكتور سيد عبدالقادر مدير وحدة دعم التميز بوزارة التعليم العالى، الدكتور رضوان سعيد الحجار عضو لجنة المتابعة بادارة التميز بوزارة التعليم العالى، الدكتور ياسر يحيى خبير متخصص، الدكتورة امل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة نشوى نافع عميد كلية التربية الرياضية بنات، الدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى، وأعضاء المشروعات من أعضاء هيئة التدريس .

وذلك فى إطار إجراءات تسليم وتسلم لمخرجات المشروعات الابتكارية لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب بكليتى الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية بنات. حيث حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على مشروع بعنوان " حلقة الشفاء " Cure Cycle والمشروع هو تطبيق الكتروني يمثل حلقة تواصل تجمع بين كل من الطبيب والحالة المرضية والصيدليات والمعامل الطبية التى تقدم خدمات صحية خاصة بميزانية 75 ألف جنيها لمدة 9 شهور.

كما حصلت كلية التربية الرياضية بنات على مشروع بعنوان " تصميم وسيلة الكترونية لتعليم وتطوير بعض مهارات لعبة الريشة الطائرة " بميزانية 75 ألف جنيها لمدة 9 شهور.

أكد القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق على حرص الجامعة المستمر على دعم المشروعات الابتكارية للطلاب وتوفير الإمكانيات اللازمة لاكتشاف الموهوبين والمخترعين من أبناء الجامعة ، موضحاً أن هناك أولوية للأفكار والابتكارات ، موضحاً أن الجامعة تتبنى معايير واضحة ومحددة فى اختيار الأفكار والابتكارات التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل ، والتي تسهم أيضاً في تنمية المجتمع والبيئة المحيطة والتي يمكن تطبيقها فعليًا والاستفادة المباشرة من تطبيقها .

وناقشت اللجنة كافة اجراءات التسليم ومخرجات المشروعات بكليتى الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية بنات ، حيث أثنت اللجنة على مخرجات كل مشروع واعتماد التقارير النهائية لاستلام وتسلم هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن جامعة الزقازيق اعتمدت مجموعة من السياسات لتحسين منظومة إدارة مشروعات التطوير وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للحصول على أكبر عدد من المشروعات البحثية والتعاون مع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى الممولة للمشروعات.