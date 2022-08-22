جامعة أسوان تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في " تصريحات صحفية " أن مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022 / 2023 بكليات الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة اسوان الجديدة وكلية التربية وكلية الهندسة في ابوالريش ، والتى تبدأ يوم الأحد الموافق 11سبتمبر 2022 وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 5أكتوبر 2022

و أضاف رئيس الجامعة ان إن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بصحاري لكليات الجامعة يعقد باقي الكشف الطبي بمقرات الكليات المختلفة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار رئيس الجامعة أنه تحدد يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى بأسوان الجديدة ، يوم الإثنين 12 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة في ابوالريش، يوم الثلاثاء 13سبتمبر لطلاب كلية هندسة الطاقة بمقر الكلية، ويوم الأربعاء 14 سبتمبر لطلاب كلية الطب البيطري في صحاري، ويوم الخميس 15 سبتمبر لطلاب كلية العلوم في صحاري،

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب انه جاري الاستعداد علي قدم وساق لاستقبال العام الجامعي الجديد وذلك من خلال المتابعة اليومية للعملية التعليمية بداية من اختبارات القدرات مرورا بمراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الطبية التي قامت بتحديد مقرات الكشف الطبي للطلاب الجدد علي مستوي 19ومعهد بالجامعة، وتستكمل أعمال الكشف الطبي يوم الأحد الموافق 18

سبتمبر لطلاب كلية التربية عام بمقر الكلية بالنفق. ويوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر لطلاب كلية تربية أساسي بمقر الكلية بالنفق، ويوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر لطلاب كلية التربية النوعية بمقر الكلية بالنفق، ويوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر لطلاب كلية التمريض في صحاري، ويوم الخميس الموافق 22 سبتمبر لطلاب كلية التجارة في ابوالريش.

ويستأنف الكشف الطبي يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر لطلاب كلية الآداب أسوان الجديدة، ويوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر لطلاب كليتي آثار و الألسن أسوان الجديدة.

ويوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر لطلاب كلية الحقوق أسوان الجديدة، ويوم الأربعاء الموافق 28سبتمبر لطلاب كلية دار العلوم أسوان الجديدة، ويوم الخميس الموافق 29سبتمبر لطلاب كلية التربية الرياضية في صحاري، ويوم الأحد الموافق 2 أكتوبر لطلاب كلية الزراعة والموارد الطبيعية في صحاري، ويوم الإثنين الموافق 3أكتوبر لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية في صحاري، ويوم الثلاثاء الموافق 4أكتوبر لطلاب معهد التمريض في صحاري، ويوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر لطلاب كلية المصايد والاسماك في صحاري.

ويقوم بالإشراف علي توقيع الكشف الطبي لطلاب الجددالدكتور محمد صبحي عمر مدير عام الإدارة الطبية بجامعة أسوان.