ثور يقفز من شاحنة ويثير الفوضى فى شوارع بيرو

فاطمة شوقى

أثار ثور فوضي في شوارع بيرو بعد أن قفز من شاحنة كانت متجهة إلى مسلخ في العاصمة ليما، وهرب راكضا في الشوارع وبين السيارات، مما تسبب فى حالة من الرعب لدي بعض المارة والسائقين.

وأشارت صحيفة الاسبيكتاتور المكسيكية إلى أن الثور تسبب في أضرار مادية في العديد من المباني ولكن لم يتم تسجيل أي اصابات.

ونشرت العديد من المواقع الفيديو الذي انتشر علي شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث رصدت اللقطات تحطيمه العديد من أكشاك الطعام، ودفع السكان إلى الاختباء داخل منازلهم .

وبحسب التحقيقات ، لم يتم تقييد الثور بشكل صحيح، ولم يتم إغلاق باب السيارة التي تم نقله فيها بشكل مناسب أيضا ، لذلك تمكن الحيوان من الهروب ثم الخروج من بين السيارات والشاحنات على الطريق السريع .