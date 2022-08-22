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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مصروفات الدراسة بكليات جامعة حلوان الأهلية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:32 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مصروفات الدراسة بكليات جامعة حلوان الأهلية مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تبدأ جامعة حلوان الأهلية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 وذلك بثلاث كليات جديدة وهي كليات الهندسة،  وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

وتشمل كليات جامعة حلوان الأهلية 5 برامج جديدة حيث تتضمن كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الانظمة الذكية،  وبرنامج العمارة والتصميم البيئي،  كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي،  وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية،  وتشمل كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وفي برنامج هندسة الانظمة الذكية تكون مصروفات البرنامج 48000 جنيه،  وبرنامج العمارة والتصميم البيئي تكون تكلفة البرنامج 48000 جنيه، كما تكون مصروفات برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه ، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه، وفي برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج 35000 جنيه.

ويبدأ تسجيل رغبات الطلاب، كما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022، حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 بالجامعات الأهلية الجديدة 2022.

 

 

 


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