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تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى لأعمال تنسيق المرحلة الثانية اليوم الاثنين، آخر موعد لتسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق بموقع التنسيق الإلكترونى.
 
وكان أعلن  السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق صباح أمس الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 185 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين الموافق 22/8/2022.
 
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
 
وأكد المُتحدث الرسمي، أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم  الإثنين الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
 

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