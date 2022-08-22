"تموين الإسكندرية" تضبط أحد المخابز البلدية لتجميع نصف طن دقيق بلدى مدعم

شنت مديرية التموين بالإسكندرية،حملات مكبرة طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة

وقامت إدارة تموين وسط اليوم برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط وفريق عمل الإدارة بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بمنطقة محرم بك قام بتجميع عدد 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 550 كجم دقيق بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم،و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.