وأفاد بيان لوكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية بأنه تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارًا روسيًا حتى 29 أغسطس، موضحا أن المطارات المشمولة بالحظر والقيود هي مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.

يُذكر أن هذه القيود فُرضت على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا في 24 فبراير الماضي، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.