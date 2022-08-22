تعيين بطلة ألعاب القوى بسنت حميدة سفيرة لمبادرة الأمم المتحدة "شباب بلد"

كتبت : هند المغربي

تم اليوم تعيين بطلة مصر في ألعاب القوى "بسنت حميدة"، الحاصلة على ذهبيتين فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، كأحدث سفيرة للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد"

جاء ذلك بحضور فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، و جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ود.غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير مشروع (شباب بلد) بيونيسف مصر

يذكر أن الأمم المتحدة عينت سفراء من نجوم الفن والرياضة الشبان لمبادرة "شباب بلد" التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP)، بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.