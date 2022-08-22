تعليم شمال سيناء: معاقبة متسببين فى غش بلجان الثانوية العامة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، أنه بناءً على ما ورد من لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بقطاع المنصورة، نتيجة للتسيب الذى حدث بلجنة مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى، أثناء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 20-8-2022 م.

قد تم استبعاد الملاحظين:

١- ك.س.ك.ش معلم منتدب للملاحظة بمدرسة - الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين.

٢- أ.م.ع.م معلم منتدب للملاحظة بمدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين.

وقد تم إخلاء طرفهم من اللجنة وذلك حرصاً من الوزارة على محاربة الغش ومعاقبة المتسببين فى الغش بأى صورة والتسهيل على أعماله.





