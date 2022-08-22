اليوم السابع
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تعليم شمال سيناء: معاقبة متسببين فى غش بلجان الثانوية العامة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:23 م
تعليم شمال سيناء: معاقبة متسببين فى غش بلجان الثانوية العامة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، أنه بناءً على ما ورد من لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بقطاع المنصورة، نتيجة للتسيب الذى حدث بلجنة مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى، أثناء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 20-8-2022 م.

قد تم استبعاد الملاحظين:
١- ك.س.ك.ش معلم منتدب للملاحظة بمدرسة - الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين.
٢- أ.م.ع.م معلم منتدب للملاحظة بمدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين.

وقد تم إخلاء طرفهم من اللجنة وذلك حرصاً من الوزارة على محاربة الغش ومعاقبة المتسببين فى الغش بأى صورة والتسهيل على أعماله.


 


شمال سيناء

العريش

الثانوية العامة



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