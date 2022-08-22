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تعليم بورسعيد: غرفة العمليات لم ترصد حالات غش لطلاب الثانوية العامة دور ثان

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:26 م
تعليم بورسعيد: غرفة العمليات لم ترصد حالات غش لطلاب الثانوية العامة دور ثان الثانوية العامة ـ أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة 22 طالبا وطالبة من الشعبة علمى رياضيات ويؤدون الامتحان الفترة بمادة الرياضة البحتة والجبر وهندسة فرغية من خلال 3 لجان.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن المتقدمين لأداء الامتحان 22 طالبا وطالبة وأن نسبة الحضور 100% ولم يتغيب أحد، كما أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أى حالات مرضية بين صفوف الطلاب أو القائمين على الامتحانات .

ومن جهة أخرى أكدت أنها لم ترصد أية حالات غش فردية أو جماعية  ولم ترصد أيضا أية مشكلات فنية أو إدارية والتى من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية، كما أكدت أنه تم تسفير أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية بأمورية مؤمنة بمعرفة الشرطة المدنية.


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