"تعليم الكبار" ومكتب يونسكو القاهرة يفتتحان ورشة عمل لتحسين الكفايات الرقمية

افتتح الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتورة جيان تنج والدكتورة آنابونا آيبان الخبراء من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بألمانيا، ورشة عمل بعنوان مبادرة التحالف العالمى لتعليم الكبار لتحسين الكفايات الرقمية لمعلمى محو الأمية، وذلك يوم الإثنين الموافق 22/5/2022، وتستمر الورشة لمدة أربعة أيام بديوان عام الهيئة.

وفى بداية كلمته رحب ناصف بالضيوف من داخل أو خارج مصر وتمنى لهم اقامة سعيدة، موضحا أن اليوم عرس علمى بالهيئة حيث تتشارك وتتضافر فيه كل الجهود من أجل إنجاح هذه الورشة، وأن التكنولوچيا أصبحت فريضة عين على المجتمع، وفرضت نفسها على التعليم النظامى وغير النظامي؛ لعدة أسباب منها أنها توفر الوقت والجهد والتكاليف وتجعل من عملية التعلم المتعة والتشويق، وأن حياتنا أصبحت كلها رقمية، وأننا نسارع الزمن من أجل اللحاق بما فاتنا.

وصرح ناصف بأن المعلم لابد أن يمر ببعض المهارات الأساسية، والتى منها كيفية استخدام التكنولوجيا وتحرير المستندات على الجهاز ومعالجة البيانات الرقمية، والتواصل والدخول على كافة البرامج، وكيفية التعامل مع الانترنت، ووضح ناصف بأن مفهوم تعليم الكبار لم يقتصر على تعلم القراءة والكتابة فقط فالمفهوم أصبح يتسع لأكثر من خمسة وعشرين صيغة منها تعلم القراءة والكتابة، وأضاف ناصف بأن الدارس الكبير لا يمكن أن يعود لنفس منظومة التعلم القديمة التى ثار عليها من قبل، وفى نهاية كلمته تمنى سيادته التوفيق ولمصر التقدم والازدهار فى ظل قيادة سياسية حكيمة.

وتهدف الورشة إلى:

* تحسين فرص العمل أمام الدارسين الكبار فى المجتمع.

* تدعيم وزيادة القدرات المالية للدارسين الكبار.

* تحسین وصول الدارسين الكبار إلى خدمات الدعم.

* تحسين الصحة والرفاهية للدراسين الكبار.

* زيادة قدرات الدراسين الكبار على الانخراط فى المجتمع.

* مساعدة المعلمين على فهم أهمية محو الأمية الرقمية.

* إدراك معلمى الدراسين الكبار لأهم المتطلبات الوظيفية التى تساعدهم فى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

* تدعيم قدرات معلمى الدراسين الكبار على فهم البرامج والتطبيقات والأنظمة الأساسية

المستخدمة فى تعليم الكبار مثل: المنصات المتحركة.

* زيادة المعرفة والكفاءة والمهارات الرقمية لمعلمى تعليم الكبار بمحتويات تعليمية داعمة.

* زيادة دافعية المعلمين لاستخدام منصات التعلم المتحركة أو المتنقلة من أجل إحداث التنمية التعليمية والمهنية فى ملف تعليم الكبار.

* زيادة وعى المعلمين بأهمية ممارسة التعلم الذاتى عبر الإنترنت.

* زيادة المعرفة الرقمية والجدارات والمهارات لمعلمى تعليم الكبار.

* تحسين معدلات استخدام معلمى تعليم الكبار للأدوات الرقمية فى الأغراض التعليمية.

* تطوير نظام التعلم الذاتى لدى معلمى تعليم الكبار من خلال التعلم الإلكترونى وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أنشئت بقانون رقم 8 لسنة1991 بأن محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الاذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والإتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقا لأحكام هذا القانون.