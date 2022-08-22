تعرف على وحدات مشروع لوجوس فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب ــ محمد الأحمدى

يعتبر مركز لوجوس الباباوى مؤسسة حديثة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث بدأ التخطيط لأنشائه عقب تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى فى نوفمبر 2012، ليكون البطريرك 118 فى عداد بطاركة كرسى الإسكندرية الرسولى الذى أسسه القديس مرقس الإنجيلى واستشهد على أرض الإسكندرية عام68 م.

وأوضح الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا يولي اهتماما خاصا بهذا المشروع، فقد خصص له جزء من المقر البابوى الديرى بالقرب من دير القديس الأنبا بيشوى العامر فى وادى النطرون وهى منطقة ديرية تعود إلى القرن الرابع الميلادى مما يعطى فرصة للزوار للتلامس مع الحياة الديرية والاستمتاع بطبيعة المكان الجميلة.

وحدات المركز:

كنيسة التجلي: هي في قلب المركز وبنيت بطراز معماري فريد وعصري.

قاعة المجمع المقدس: تسع 150 فردا مجهزة بأحدث الوسائل.

قاعة فيلادلفيا: هي متعددة الأغراض وتسع لـ 500 فرد.

قاعة الشباب: معدة لعقد الاحتفالات وتسع لـ 500 شاب للضيافة ومبنی سكني يسع 100 فرد في غرف فردية.

بيت الضيافة «بيتا»: مبنى سكني يسع 100 فرد في غرف زوجية.

مطعم أجابى: هى المائدة الرئيسية وتسع 200 فرد.

مركز القبطيات: هو معني بدراسة وعرض التاريخ والتراث القبطي ويضم متحف ومكتبة.

مبني الاستقبال: هو يضم مطعم، ومكتبة هدايا ومكاتب الإدارة.

حديقة مارمرقس: هى مساحة خضراء للتأمل والحوار تضم أشجار بأسماء إبيارشيات المهجر .

الملحقات: العيادات الخارجية – الصيدلية – الجراج – المخازن.