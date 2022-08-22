اليوم السابع
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تعرف على شروط وآليات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:38 ص
تعرف على شروط وآليات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أطلقت الدولة الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم فتح باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها الأحد 21 اغسطس حتى يوم 7 سبتمبر المقبل2022

ويتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط.

خلال هذا التقرير يتم نشر شروط وآليات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

1أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقاً لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة

2ان يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)

3ان يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype او أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة في المحافظة او يتضمن عنصر ابتكاري.

4ان يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها

يذكر أنه اعلنت الصفحة الرسمية للمبادرة انه  يتم تنفيذها بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية،  من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

للتقدم  وللمشاركة في المبادرة: https://www.sgg.eg/

 

 

 


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