تعرف على شروط عقد تشغيل القطار الكهربائى السريع

كتب ــ سيد الخلفاوى

وقعت وزارة النقل وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان " و السويدي إليكتريك "‏ ‏تمهيدا للتعاقد النهائي معها لإدارة وتشغيل الشبكة.

وفى النقاط التالية يعرض "اليوم السابع" شروط وثيقة التشغيل:

ـ التعاقد لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالى 30 سنة.

ـ الاتفاق يشمل نقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين.

ـ يشترط نسبة العنصر البشرى المصرى فى المشروع 90% من إجمالي العاملين.

ـ الشركة المشغلة تدير سكك حديد بدول مثل "أمريكا - المملكة المتحدة – الدنمارك - هولندا – بولندا – كندا – ارجواي – الهند – الامارات"

ـ سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد بنظام المشاركة في الإيرادات.

ـ شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان ستقوم بانشاء شركة تحت مسمى دويتشه بان مصر بالشراكة مع شركة السويدي إليكتريك.