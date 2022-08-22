اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:52 م
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تعرف على إجراءات توثيق "عقود الوكالة" للشركات الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:00 م
تعرف على إجراءات توثيق "عقود الوكالة" للشركات الراغبة فى تنفيذ رحلات العمرة رحلات الحج والعمرة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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ألزمت ضوابط الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية الشركات السياحية باتباع مجموعة من الإجراءات عند توثيقها لعقود وكالة عمرة. 

 

ونستعرض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة في السطور التالية..

  1. تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
  2. توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
  3. تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
  4. تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
  5. تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية.
  6. ترسل وزارة السياحة والآثار -بعد إصدار الكود التعريفي- أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة، لإصدار تذاكر السفر لهم.
  7. تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إرساله الكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
  8. تلتزم الشركات الناقلة -بحسب الأحوال- بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
  9. تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقًا للبيانات المدرجة بالبوابة والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين.

الجدير بالذكر أن شركات السياحة بدأت منذ يوم الأحد، توثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة، استعدادا لموسم العمرة الجديد، والذي تنطلق رحلاته بدء من أول أكتوبر المقبل، ويستمر توثيق عقود وكالة العمرة لمدة شهر للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بأية مخالفات خلال موسم العمرة والحج الماضي أو إيه مواقف غيرها، وقد بدأ قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة الاستعدادات الجادة لنجاح الموسم الجديد، وقد اعتمد مؤخرا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط ، وأصدر الوزير توجيهاته إلى اللجنة ببذل أقصى جهد من الجميع للعمل على راحة وسلامة المعتمرين وضمان حقوقهم تقديم أفضل الخدمات لهم.


عمرة

موسم العمرة

الحج والعمرة

وكالة عمرة

عمرة رمضان



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