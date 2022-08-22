تسجيل دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات و سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.