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تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 95.55 دولار و89.29 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:00 م
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 95.55 دولار و89.29 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث سجلت 95.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.29 دولار للبرميل.
 
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجا "قياسيا" للنفط يبدأ العام المقبل.
 
وأضافت جرانهولم، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستنتج حوالى 12.7مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023، ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميًا.
 
ونوهت إلى أن رفع إنتاج الولايات المتحدة للنفط يتعلق بالعرض والطلب، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسببت في ارتفاع الإقبال على ملايين البراميل من السوق العالمية، لذلك يتعين علينا تعويض هذه الكمية المفقودة من الوقود". 
 
وتوقعت وزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري أن يرتفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية في عام 2023.

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غرب تكساس الوسيط



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