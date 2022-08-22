تحرير 28 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بدير مواس فى المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، لضمان سلامة الغذاء وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح عامر طه رئيس مركز دير مواس، أنه خلال الحملات تم تحرير 28 مخالفة للمخابز البلدية منها 16 مخالفة تموينية بـ"مدينة دير مواس" و12 مخالفة تموينية بـ"قرية تل بني عمران" حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم إعلان - نظافة - عدم تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية )، كما تم تحرير محضر تصرف في جوال دقيق، و تجميع ردة ناعمة بغرض البيع في السوق السوداء.