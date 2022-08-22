اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:58 م
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تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية في الإسكندرية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:30 م
تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية في الإسكندرية حبس - أرشيفية
الاسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، دون الحصول علي ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بانتحال صفة  "طبيب بشرى"، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى و2 هاتف محمول.
وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


 


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